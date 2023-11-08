Путин уверен в будущем отношений РФ и Казахстана, несмотря на обстановку в мире

Президент России также назвал русский язык конкурентным преимуществом и главным фактором дружбы двух стран

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в будущем отношений России и Казахстана, какая бы обстановка ни складывалась в мире. Об этом глава государства заявил в интервью "Казахстанской правде" перед визитом в республику.

"Главное - наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства", - сказал Путин.

О русском языке

Россия готова строить школы в Казахстане с учетом растущей потребности в изучении русского языка, который в целом является важным фактором дружбы стран, также заявил Путин. "Несомненно, русский язык - это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное - важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу", - сказал российский лидер.

Он процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: "Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". "Их он называл "ключом к жизни", - отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. "Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами", - указал Путин.

В целом он высоко оценил расширение научных и образовательных контактов стран. "В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана. В 2023-2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане - филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца в любой сфере (от физико-математической до творческой), востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество", - заключил российский лидер.