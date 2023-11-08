Путин поставил ШОС в пример "узкоблоковым конструкциям" Запада

Президент РФ отметил, что организация нацелена на разностороннее сотрудничество и взаимный учет интересов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия связывает особые ожидания с развитием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая обладает мощным потенциалом и выгодно отличается от западных узкоблоковых конструкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" в преддверии своего визита в Казахстан.

"С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы", - сказал Путин. По его словам, привлекательность ШОС - в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость и уважение культурно-цивилизационного многообразия.

"Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников", - подчеркнул президент РФ.

Как отметил Путин, конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генассамблеи ООН, принятой 28 августа 2023 года. "Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023-2024 годах, направленные на повышение ее авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации", - сказал президент РФ.

В частности, продолжил он, серьезное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать ее к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. "Уверен, что вместе со всеми партнерами эти задачи будут решены", - заключил российский лидер

СНГ как элемент поддержания мира и стабильности

Также Путин заявил, что Россия считает Содружество Независимых Государств (СНГ) неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

"Содружество Независимых Государств рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - сказал российский лидер. Напомнив, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ, Путин назвал среди основных приоритетов Москвы углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

С точки зрения экономической стабильности ключевая роль, по словам Путина, отводится Евразийскому экономическому союзу. "В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах", - отметил президент РФ.

Над вопросами региональной безопасности РФ вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане", - подчеркнул Путин.

"Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов", - заключил российский лидер.