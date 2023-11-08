Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

Среди основных приоритетов Москвы президент РФ назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия считает Содружество Независимых Государств (СНГ) неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" в преддверии своего визита в Казахстан.

"Содружество Независимых Государств рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - сказал российский лидер. Напомнив, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ, Путин назвал среди основных приоритетов Москвы углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

С точки зрения экономической стабильности ключевая роль, по словам Путина, отводится Евразийскому экономическому союзу. "В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах", - отметил президент РФ.

Над вопросами региональной безопасности РФ вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане", - подчеркнул Путин.

"Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов", - заключил российский лидер.