Путин: международная организация по русскому языку будет способствовать сближению в СНГ

Российский лидер выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за предложение создать Международную организацию по русскому языку, отметив, что она будет помогать дальнейшему сближению народов стран СНГ. Российский лидер дал интервью "Казахстанской правде" в преддверии визита в республику.

"Признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку", - сказал Путин.

По его словам, символично, что итоговое решение о создании такой структуры было принято на саммите Содружества Независимых Государств в нынешнем году, объявленном Годом русского языка в СНГ.

"Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов", - подчеркнул Путин.