7 ноября, 21:49

Путин: международная организация по русскому языку будет способствовать сближению в СНГ

Российский лидер выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за предложение создать Международную организацию по русскому языку, отметив, что она будет помогать дальнейшему сближению народов стран СНГ. Российский лидер дал интервью "Казахстанской правде" в преддверии визита в республику.

"Признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку", - сказал Путин.

По его словам, символично, что итоговое решение о создании такой структуры было принято на саммите Содружества Независимых Государств в нынешнем году, объявленном Годом русского языка в СНГ.

"Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация