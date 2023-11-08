Путин считает весьма востребованным взаимодействие РФ со странами Центральной Азии

Президент России отметил, что диалог происходит не только на высшем уровне, но и между советами безопасности и другими структурами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что тенденция к объединению усилий крепнет в Центрально-Азиатском регионе. Глава российского государства назвал приоритетами для взаимодействия Москвы со странами региона вопросы безопасности, транспорта, энергетики.

"Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств", - сказал Путин в интервью "Казахстанской правде" перед визитом в Казахстан. Глава российского государства полагает, что на фоне этих объединительных тенденций формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным.

Первый саммит в таком формате прошел в 2022 году в Астане. "Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах переросло рамки двустороннего сотрудничества. И могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон", - уверен Путин.

Он указал, что помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Для примера президент РФ привел механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел, который, по его оценке, успешно развивается с 2019 года. "Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям", - уточнил глава российского государства.

"Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", - перечислил Путин.