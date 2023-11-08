Посол РФ назвал обвинения Канады в адрес России из-за позиции по ДОВСЕ лицемерием

Олег Степанов подчеркнул, что Москва была вынуждена выйти из договора, так как члены НАТО не желали его ратифицировать

ОТТАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обвинения Канады в адрес РФ по поводу ее выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) являются очередным лицемерием правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Такое мнение выразил посол России в Оттаве Олег Степанов в социальной сети X (ранее Twitter).

Дипломат напомнил, что Россия была одной из четырех стран, не входящих в НАТО, которая ратифицировала этот договор. "Годы переговоров, направленные на убеждение членов НАТО ратифицировать соглашение, оказались напрасны, - продолжил посол. - Их бескомпромиссное нежелание [сделать это] не оставило нам иного выбора, кроме как сначала заморозить наше участие [в договоре], а затем и вовсе выйти из него".

"Члены НАТО, в том числе и Канада, несут единоличную ответственность за разрушение [договора о] контроле над вооружениями в Европе. Возложение вины за это на нас - это еще один пример лицемерия кабинета Трюдо", - резюмировал Степанов.

Ранее МИД Канады заявил, что Оттава приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года в ответ на выход из него России. В ведомстве также обвинили Москву в разрушении этих договоренностей.

До этого МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.