Торговля, сотрудничество регионов и русский язык. Путин об аспектах связей с Казахстаном

Россию и Казахстан объединяет общее прошлое, но сотрудничество двух стран устремлено в будущее: активно развиваются связи Москвы и Астаны в торговле, энергетике, гуманитарных проектах. Об этом рассказал в интервью государственной газете "Казахстанская правда" президент РФ Владимир Путин в преддверии своего визита в республику 9 ноября.

Интервью президента РФ было посвящено вопросам двусторонней и евразийской повестки - в число тем для обсуждения не вошли Украина, США и проблемы Ближнего Востока.

ТАСС собрал ключевые тезисы интервью Путина.

Готовящиеся соглашения и торговля

По итогам поездки Путина в Казахстан планируется подписать "солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов".

Товарооборот двух стран за 2022 год увеличился "на 10,2% - до рекордных %28,2 млрд, а в январе - августе этого года прибавил еще 7,6% и составил %18,9 млрд". Россия - один из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику: накопленные инвестиции составляют порядка $17 млрд, в республике работают около 6 тыс. предприятий с российским участием.

Энергетическое сотрудничество

Россия готова помочь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны, это предполагает подписанная 18 января дорожная карта. "Идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры".

Руководство Казахстана изучает вопрос строительства АЭС, и "госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий".

Актуально и сотрудничество двух стран в области зеленой энергетики - РФ и Казахстан намерены сократить выбросы до нуля к 2060 году. "Для этого - модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры", используя в переходный период природный газ.

Отношения с Токаевым

"С [президентом Казахстана] Касым-Жомартом Кемелевичем [Токаевым] у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения". "Мы люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства".

Путин и Токаев регулярно созваниваются, чтобы "сверить часы". "Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей".

Межрегиональные связи

Контакты между регионами двух стран, в том числе на границе, "являются одной из основ двусторонних отношений": Россия и Казахстан "одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств", где "прорабатываются конкретные вопросы". "Партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 из 89 российских субъектов Федерации".

Общее прошлое и русский язык

Народы России и Казахстана сближают "общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу".

"Русский язык - это наше общее достояние и конкурентное преимущество". Путин благодарен Токаеву "за инициативу создания Международной организации по русскому языку", "это послужит мощным фактором дальнейшего сближения" народов РФ и Казахстана.

Уже сейчас "казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования". В Казахстане работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов, в российских структурах обучается более 60 тыс. студентов из республики. "Готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности".

Евразийская интеграция и новый миропорядок

Доминирующей тенденцией в мире становится формирование более справедливого миропорядка, основанного "на приоритете международного права". В Евразии важно создание "единого пространства мира, стабильности и процветания", для чего необходимо уважение "суверенного права каждого народа на собственную модель развития".

Одна из отвечающих этим требованиям структур - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая, в отличие от "продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций", открыта всем. Россия связывает с ШОС "особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом".

На евразийском пространстве Содружество независимых государств - "неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности". Экономическую стабильность в регионе обеспечивает Евразийский экономический союз, а безопасность и защиту суверенитета - Организация Договора о коллективной безопасности, что "наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане".

В целом даже только в Центральной Азии "набирают обороты" тенденции к объединению усилий: "Наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества".