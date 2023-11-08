Посольство РФ заявило, что США теряют популярность из-за неоколониальных устремлений

В диппредставительстве добавили, что страны глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы, а Соединенные Штаты пытаются "навязать свою волю другим"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты теряют популярность, в том числе в Латинской Америке, из-за неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на заявление Госдепартамента о якобы российской дезинформационной кампании в Латинской Америке, которая направлена на ослабление поддержки Украины и усиление антиамериканских настроений в Западном полушарии. Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. Приписывает нам использование излюбленного ею метода - вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств", - подчеркивается в сообщении.

"Причина тому проста: Соединенные Штаты теряют популярность, в том числе и в этом регионе, из-за неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим. В формирующемся многополярном мире страны глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы", - уточнили в посольстве.

"У Российской Федерации действительно добрые отношения с государствами Латинской Америки. Все больше правительств в Западном полушарии заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с Россией, в частности в области донесения объективной информации до общественности. А не в том, чтобы их внешние связи были жертвой так называемой доктрины Монро, приверженность которой сохраняет Вашингтон", - подчеркнули в российском диппредставительстве.