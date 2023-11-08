Генпрокуратура России высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС

По словам главы ведомства Игоря Краснова, шанхайский формат позволяет обсуждать острые вопросы, вырабатывать по ним совместные позиции и обмениваться передовым опытом по актуальным направлениям деятельности

СИАНЬ /КНР/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое позволяет сторонам обмениваться передовым опытом, заявил генеральной прокурор РФ Игорь Краснов.

"Российская прокуратура придает особое значение взаимодействию в рамках шанхайского формата, который позволяет открыто обсуждать острые вопросы, вырабатывать по ним совместные позиции, обмениваться передовым опытом по наиболее актуальным направлениям деятельности", - сказал Краснов на встрече глав делегаций на форуме генпрокуроров стран ШОС с членом политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином.

Краснов отметил, что формат взаимодействия в рамках ШОС оказывает позитивное влияние на развитие двусторонних контактов, общую работу прокуроров и взаимную поддержку в иных международных объединениях.

"Как гласит древняя китайская мудрость, и фа чжи го, чжи фа вэй минь - нужно править государством по закону и исполнять законы ради народа. Считаю, что это в полной мере отражает суть работы прокурорских служб. Совместными усилиями, неотступно следуя принципам взаимного уважения, справедливости и равноправия, мы продолжим вносить вклад в обеспечение безопасности и стабильности на обширном евразийском пространстве для достойной жизни нынешнего и будущих поколений", - добавил российский генпрокурор.

В среду в китайском Сиане открывается 21-е заседание генеральных прокуроров из стран ШОС. На заседании руководители надзорных ведомств содружества намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации. Первое заседание генпрокуроров стран сотрудничества состоялось в ноябре 2002 года в Шанхае, а следующее запланировано на 2024 год в Киргизии.