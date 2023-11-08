Захарова назвала бескультурием невыдачу Францией виз делегации РФ на сессию ЮНЕСКО

По словам официального представителя МИД РФ, это уже регулярная история

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Невыдача Францией виз двум членам российской делегации для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО - это абсолютное бескультурие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Бескультурие, я так считаю. Абсолютное бескультурие", - сказала она, комментируя невыдачу виз членам российской делегации на сессию ЮНЕСКО.

Как отметила Захарова, невыдача виз представителям России на мероприятия ЮНЕСКО - это уже регулярная история. "Подпадают разные категории дипломатов, те, которые занимаются коммуникацией, информацией, свободой слова, безопасностью журналистов, это тоже все повестка ЮНЕСКО. Подпадают под это те, кто занимается вопросами сохранения культурного наследия, образования. <...> Каким-то категориям, каким-то представителям в принципе не выдают [визы], причем не потому, что они в каких-то черных списках, под санкциями, просто не выдают без объяснения причин. Кому-то, например, Татьяне Довгаленко - она ответственный секретарь комиссии - дали в такие временные параметры, когда успеть нельзя", - добавила дипломат.

Ранее МИД РФ сообщил, что Париж не выдал визы заместителю главы делегации, директору департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александру Алимову и сотруднику комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, отвечающему в том числе за вопросы коммуникации и информации. Кроме того, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко также не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран - членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции.