Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной

В этом контексте президент РФ обратил внимание, что регулярные встречи секретарей совбезов стран СНГ имеют большое значение

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обстановка в мире сейчас остается крайне напряженной - в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

"Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов", - указал он.

В этом контексте Путин обратил внимание, что регулярные встречи секретарей совбезов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) имеют большое значение для укрепления и развития системы коллективной безопасности объединения, для обеспечения суверенитета и национальных интересов всех его участников, для их уверенного поступательного социально-экономического развития.

"Повестка вашей очередной - одиннадцатой - встречи содержательная и насыщенная. Вам предстоит обсудить ситуацию в регионе и мире в целом, обменяться опытом и практическими наработками, которые способствуют более надежной защите наших граждан от внутренних и внешних угроз, наметить совместные шаги на перспективу", - обрисовал повестку российский лидер.