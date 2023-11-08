Путин заявил о попытках некоторых стран расшатать в СНГ легитимную власть

По словам президента РФ, "глобальная нестабильность проецируется и на Евразию"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

"Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - сказал он.

Путин обратил внимание, что сохраняются такие общие для стран СНГ угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

"Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования", - отметил он.

Российский президент уверен, что сотрудничество по линии советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.