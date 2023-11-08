8 ноября, 06:07

Патрушев заявил о росте риска применения ядерного оружия на фоне действий Запада

США стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

"Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - указал он.

Более того, продолжил секретарь Совбеза РФ, США стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. "Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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