Патрушев заявил об обесценивании Западом работы органов ООН и ОБСЕ

Секретарь Совбеза РФ отметил, что они теряют влияние

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Действия Великобритании, США и Евросоюза обесценивают работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ), а также некоторых органов Организации Объединенных Наций (ООН), заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств.

"Сегодня мы видим, как многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие, как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. Политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя выхолостили и обессмыслили не только их деятельность, но и работу ряда органов системы ООН", - констатировал он.