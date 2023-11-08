Патрушев заявил о подрыве глобального контроля над вооружениями

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на глобальные риски, провоцируемые действиями Запада

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что режим контроля над вооружениями в мире разрушается.

На встрече с коллегами по СНГ в Москве он обратил внимание на глобальные риски, провоцируемые действиями Запада. "Подорван международный режим контроля над вооружениями", - указал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также констатировал, что действия Вашингтона, Лондона и Брюсселя обесценивают работу ряда международных организаций, в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ), а также некоторых органов Организации Объединенных Наций (ООН).

"Во многом этому способствует отсутствие в ряде случаев единой позиции наших стран на международных площадках, недостаток взаимной поддержки", - отметил секретарь Совбеза России, обращаясь к коллегам.