8 ноября, 06:09,
обновлено 8 ноября, 07:12
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что поддержка Киева Западом приведет лишь к разжиганию конфликта

Как отметил секретарь Совбеза РФ, сейчас Запад всеми силами пытается поддерживать на Украине "созданный им марионеточный режим"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дальнейшая финансовая, политическая и иная поддержка Киева со стороны Запада спровоцирует лишь усиление конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева - это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности", - предупредил он.

Впрочем, продолжил Патрушев, именно так США и их сателлиты поступали в последние девять лет. "Они не только поддерживали киевский режим и закрывали глаза на творимые им беззакония, включая массовые убийства мирного населения, но и целенаправленно готовили его к боевым действиям против нашей страны", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что сейчас Запад всеми силами пытается поддерживать на Украине "созданный им марионеточный режим, который является источником военных и террористических угроз". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация