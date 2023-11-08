Патрушев заявил, что поддержка Киева Западом приведет лишь к разжиганию конфликта

Как отметил секретарь Совбеза РФ, сейчас Запад всеми силами пытается поддерживать на Украине "созданный им марионеточный режим"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дальнейшая финансовая, политическая и иная поддержка Киева со стороны Запада спровоцирует лишь усиление конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

"Продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева - это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности", - предупредил он.

Впрочем, продолжил Патрушев, именно так США и их сателлиты поступали в последние девять лет. "Они не только поддерживали киевский режим и закрывали глаза на творимые им беззакония, включая массовые убийства мирного населения, но и целенаправленно готовили его к боевым действиям против нашей страны", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что сейчас Запад всеми силами пытается поддерживать на Украине "созданный им марионеточный режим, который является источником военных и террористических угроз".