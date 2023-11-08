Патрушев заявил о попытках Украины атаковать различные АЭС в России

По словам секретаря Совбеза, отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Киев все чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, не добиваясь успеха на поле боя, он уже пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

"Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сообщил он.

Патрушев напомнил, что 26 октября один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других - в комплекс ее административных зданий.