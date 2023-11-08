Патрушев сообщил о постоянных биоэкспериментах США на постсоветском пространстве

Россия регулярно получает данные об этом, указал секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия регулярно получает данные об опасных биоэкспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

"В контексте Украины хочу особо остановиться на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь - американцами", - сообщил он.

Патрушев подчеркнул, что речь идет о деятельности, не соответствующей обязательствам по нераспространению биологического оружия, в том числе о разработке средств и технологий, которые представляют угрозу существованию всего человечества. "Моделируются биологические атаки, к разработкам привлекается искусственный интеллект", - указал он.

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая Организацию Объединенных Наций, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало.