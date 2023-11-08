Патрушев предупредил, что Молдавия может стать новой жертвой политики Запада

По словам секретаря Совбеза РФ, руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

"Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС (Евросоюзу - прим. ТАСС), румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности. По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая конституцию", - заявил он.