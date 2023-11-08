8 ноября, 06:14,
обновлено 8 ноября, 06:18
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Патрушев заявил, что нормализация между Баку и Ереваном возможна без вмешательства Запада

Шаги Запада только усугубляются обстановку, считает секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Урегулирование между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы, а пока шаги Запада только усугубляются обстановку, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", - заверил он.

Для этого, продолжил Патрушев, Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций. "Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий", - подчеркнул он. 

Теги:
АзербайджанПатрушев, Николай ПлатоновичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация