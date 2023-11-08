Косачев: передача активов РФ Киеву нанесет сокрушительный удар по репутации США

По словам сенатора, такой шаг станет "переходом черты между цивилизованным поведением и откровенным воровством"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Конфискация российских активов в пользу Украины станет еще одним подтверждением провала внешней политики США и нанесет сокрушительный удар по их репутации. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если США пойдут на конфискацию - это будет еще одним ярким подтверждением полного провала американской внешней политики, который, наряду с не менее громким провалом на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по репутации претендента на мировую гегемонию", - написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя решение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержать законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов.

Он назвал это решение "очередным апофеозом рушащегося однополярного мира".

"Как можно понять из СМИ, речь идет не о доходах от замороженных средств на счетах в США, а уже о прямой конфискации суверенных активов России. Разумеется, это уже переход черты между цивилизованным поведением и откровенным воровством. Ведь США не находятся с Россией в состоянии войны (впрочем, кража государственных средств стала бы де-факто объявлением экономической войны). Нет никаких нарушенных с российской стороны соглашений, как и угроз Америке", - пояснил Косачев свою позицию.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул в своей публикации, что речь идет исключительно о третьих сторонах и о внутренних решениях США.

"Они сами себе разрешают брать чужие средства. Разумеется, никакая аргументация в пользу таких решений не может восприниматься всерьез на межгосударственном уровне: не нравится вам, как поступает какая-то страна в ее отношениях с еще какой-то страной, - это ваши личные проблемы, но, разумеется, [это] не [дает] право посягать на чужую собственность", - продолжил политик.

Он добавил, что коллективный Запад обрел свою мощь во многом благодаря неприкосновенности собственности, "и все эти конфискационные игры - удар по самим устоям той системы, которую изо всех сил пытаются сохранить в мире США и их союзники".

"Чем дальше, тем больше США загоняют себя в состояние некоего цугцванга: любая мера Вашингтона в отношении России является мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира далее в состоянии однополярного диктата одной страны. Все цивилизованные меры давно исчерпаны, остались только грубейшие нарушения остатков международного права и элементарных приличий", - написал сенатор.