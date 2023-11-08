Матвиенко: политики разных стран начинают понимать генезис кризиса на Украине

По словам председателя Совета Федерации, работа на авторитетных международных парламентских площадках очень важна

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Атмосфера на международных площадках меняется, зарубежные парламентарии начинают понимать генезис украинского кризиса, к ним "приходит отрезвление". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Атмосфера меняется. Это уже заметно и чувствуется. Наши коллеги, депутаты, участники международных площадок начинают понимать истину, генезис украинского кризиса, что там происходит. И приходит такое отрезвление. Надеюсь, это отрезвление и дальше будет активно продолжаться", - сказала спикер Совфеда, выступая на пленарном заседании.

Она добавила, что работа на таких авторитетных международных парламентских площадках очень важна. "Мы должны доносить свою точку зрения, мы должны объяснять события, нас должны слышать", - сказала Матвиенко.

Речь о парламентском взаимодействии зашла после выступления вице-спикера Совфеда Инны Святенко, которая рассказала об участии делегации СФ в 147-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Анголе. "Конечно, не обошлось без антироссийских выпадов со стороны украинской делегации. Однако они не нашли поддержку у аудитории. И важно подчеркнуть, что в ходе обсуждения проекта резолюции по итогам дискуссии удалось снять неприемлемые украинские акценты", - отметила сенатор.

Она сообщила, что в работе ассамблеи МПС приняли участие парламентарии из 120 стран мира, во главе 54 из них были председатели парламентов. Главная тема ассамблеи была посвящена парламентским действиям в интересах мира, правосудия и создания эффективных союзов.