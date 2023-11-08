Совфед потребовал немедленно прекратить незаконную экономическую блокаду Кубы

В заявлении сенаторы призывают парламенты мира и международные парламентские организации выступить с аналогичным требованием

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании заявление о необходимости немедленного прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США в отношении Кубы. В документе сенаторы призывают парламенты мира и международные парламентские организации выступить с аналогичным требованием.

"Совет Федерации <...> требует немедленного прекращения незаконной экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы. Совет Федерации <...> призывает Межпарламентский союз, иные международные парламентские организации, а также парламенты иностранных государств выступить с требованием безоговорочной отмены экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США в отношении Республики Куба", - говорится в документе.

Сенаторы предлагают коллегам принять соответствующие акты в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 ноября 2023 года.

Кроме того, в документе подчеркивается, что осуществляемая США неоколониальная политика применения односторонних санкционных мер в отношении суверенных государств "грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, а также положения Устава ООН". "Сенаторы Российской Федерации считают, что санкции США против Кубы носят нелегитимный, несправедливый и деструктивный характер, являются попыткой нанести ущерб кубинскому народу, подорвать экономические и гуманитарные связи Республики Куба с другими государствами", - говорится в заявлении.

Парламентарии отмечают, что разделяют обеспокоенность международного сообщества тем, что отдельные государства применяют имеющие экстерриториальный характер акты, "которые нарушают законные интересы подпадающих под их юрисдикцию физических и юридических лиц, а также подрывают свободу торговли и судоходства".

Сенаторы также обращают внимание на то, что подавляющее большинство государств - членов ООН более 30 лет неизменно голосует за принятие соответствующих резолюций Генассамблеи ООН, выражая солидарность с кубинским народом в его справедливых требованиях отмены противоправных санкций со стороны США. В документе говорится, что Совфед рассматривает работу по дальнейшему укреплению российско-кубинских связей как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Сенаторы подчеркивают, что намерены и впредь поддерживать народ Кубы в его мужественной борьбе за независимость от "экономической и политической агрессии США".