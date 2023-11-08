СФ одобрил закон об уточнении некоторых положений о выборах президента РФ

Документ, в частности, предусматривает ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, уточняющий ряд положений закона "О выборах президента РФ". Документ, в частности, предусматривает ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях и допуск на заседания избиркомов только тех представителей СМИ, которые работают на основании трудового договора.

Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству и один из авторов инициативы Андрей Клишас, документ готовился достаточно долго, при этом была задача уложиться до официального начала избирательной кампании по выборам президента. Согласно избирательному законодательству выборы главы государства должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате примет Совет Федерации в декабре, верхняя палата парламента должна объявить дату в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Клишас пояснил, что в закон "О выборах президента РФ" вносятся изменения, аналогичные тем, что в весеннюю сессию были внесены в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, поправки касаются аккредитации представителей СМИ - на заседания избиркомов будут допускаться только лица, работающие на основании трудового договора. Устанавливается, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Полетаев, новеллой закона является ограничение на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Снимать там, по его словам, смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

В законе уточняется, что при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Такое ограничение уже установлено законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Также разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день их подачи в спецреестре, который после голосования хранится вместе со списком избирателей.

Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания. Сегодня такими членами избирательных комиссий не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.

Военное положение и голосование за рубежом

Кроме того, отметил Полетаев, законом закрепляются нормы, касающиеся возможности голосования на территориях, где введено военное положение. "В весеннюю сессию мы закрепили такую возможность в рамочном федеральном законе номер 67 для проведения выборов в новых регионах. Сейчас дополнительно уточняем нормы в законе о выборах президента. Решение об их проведении принимает ЦИК после консультаций с министерством обороны, ФСБ и высшим должностным лицом конкретного субъекта не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации", - сказал сенатор.

Он уточнил, что "с учетом возможных провокаций уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом". В частности, время начала, окончания и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ. При этом о таком решении должны быть незамедлительно уведомлены МИД и ЦИК РФ.

Также в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода. Устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции (по действующему закону эта сумма составляет 100 рублей).