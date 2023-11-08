СФ изменил сроки передачи в ЦИК предложений о выборах при военном положении

Документ также исключает из сферы регулирования закона о госзакупках закупку товаров, работ и услуг региональными и местными избиркомами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который корректирует сроки направления главой региона, где действует военное положение, предложений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ о назначении выборов. Также документ исключает из сферы регулирования закона о госзакупках закупку товаров, работ и услуг региональными и местными избиркомами.

В частности, изменения вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Сейчас при введении военного положения руководитель субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов или референдума в регионе.

Одобренный закон эти сроки корректирует. Так, предложение о назначении выборов в органы государственной власти субъекта будет направляться в ЦИК не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования, о назначении выборов в органы местного самоуправления - не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до голосования, предложение в отношении референдума субъекта, местного референдума - в течение пяти дней со дня признания соответствия вопроса, выносимого на референдум, требованиям законодательства.

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней предложение о назначении выборов должно быть направлено в течение сроков, установленных для выборов более высокого уровня. При введении военного положения на части территории страны после назначения выборов глава субъекта, на территории которого введено военное положение, вправе направить в ЦИК РФ предложение о проведении соответствующих выборов в течение 5 дней со дня его введения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Также законом уточняются нормы о софинансировании федеральных выборов из бюджетов субъектов РФ. С этой целою новым положением дополняется закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Закон не будет "применяться к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, осуществляемой за счет средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджета федеральной территории на оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти".

Военное положение и участки в воинских частях

Как отметил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, также законом дублируются на уровне рамочного регулирования положения, связанные с возможностью проведения федеральных выборов на территориях, где введено военное положение. Решение об их проведении принимает ЦИК РФ по итогам консультаций с Минобороны России, ФСБ России и главой соответствующего региона.

Кроме того, в рамочный закон вносятся изменения, касающиеся организации проведения голосования за рубежом, возможностей фото- и видеосъемки в воинских частях.

Закон устанавливает, что на избирательном участке на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, участковая комиссия формируется из числа военнослужащих, находящихся в части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах ее расположения, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.

Как отмечается в заключениях комитетов СФ на закон, реализация новых положений "позволит своевременно обеспечивать проведение избирательного процесса".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.