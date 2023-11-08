Крушение гегемонии Запада и укрепление интеграции. Что сказал Патрушев коллегам из СНГ

Страны Запада необратимо теряют свое влияние в мире, но крушение основанного на их интересах миропорядка сопровождается попытками спровоцировать кризисы в неугодных странах. Как заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из СНГ в Москве, Россия, принимая председательство в организации в 2024 году, будет стремиться к укреплению интеграции между ее участниками
ТАСС собрал ключевые тезисы выступления Патрушева.
О разрушении западноцентричного миропорядка
- Миропорядок, сосредоточенный вокруг интересов Запада, постепенно и необратимо уходит, "англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений".
- Западные страны не хотят мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. "Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", при этом используя широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, попытки антиконституционной смены власти.
- "НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада".
Риски для безопасности
- Страны Запада, в первую очередь США, стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Они целенаправленно подрывают международный режим контроля над вооружениями.
- "Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства".
- Многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие, как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. "Политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя выхолостили и обессмыслили не только их деятельность, но и работу ряда органов системы ООН".
Терроризм киевского режима
- Запад провоцирует усиление конфликта на Украине, оказывая финансовую, политическую и иную поддержку Киеву, накачивая его оружием, всеми силами поддерживая "созданный им марионеточный режим, который является источником военных и террористических угроз".
- Киев, не добиваясь успеха на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, "включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру", в том числе даже АЭС - Ленинградскую, Калининскую и Курскую.
- Отдельно секретарь российского Совбеза в контексте Украины остановился на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. "Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь - американцами".
СНГ и негативная роль Запада
- Для оправдания своих действий Запад открыто демонстрирует двойные стандарты на территории СНГ. "Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры".
- "Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности. По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая конституцию".
- Урегулирование между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы. "Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий".
- Запад пытается создать рычаги воздействия на страны Центральной Азии, чтобы разобщить их с Россией. "Речь здесь идет не только о политическом давлении и экономическом шантаже со стороны Запада, включая угрозы вторичных санкций".
Укрепление интеграции
- Москва, принимая председательство в СНГ в 2024 году, будет стремиться к укреплению интеграции между его участниками. "Тем самым мы внесем свой вклад в безопасное и стабильное развитие наших государств".