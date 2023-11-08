8 ноября, 08:21
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Военная операция на Украине

Крушение гегемонии Запада и укрепление интеграции. Что сказал Патрушев коллегам из СНГ

Cекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Михаил Метцель/ ТАСС
Cекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
© Михаил Метцель/ ТАСС

Страны Запада необратимо теряют свое влияние в мире, но крушение основанного на их интересах миропорядка сопровождается попытками спровоцировать кризисы в неугодных странах. Как заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из СНГ в Москве, Россия, принимая председательство в организации в 2024 году, будет стремиться к укреплению интеграции между ее участниками

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления Патрушева.

О разрушении западноцентричного миропорядка

  • Миропорядок, сосредоточенный вокруг интересов Запада, постепенно и необратимо уходит, "англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений".
  • Западные страны не хотят мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. "Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", при этом используя широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, попытки антиконституционной смены власти.
  • "НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада".

Риски для безопасности

  • Страны Запада, в первую очередь США, стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Они целенаправленно подрывают международный режим контроля над вооружениями.
  • "Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства".
  • Многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие, как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. "Политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя выхолостили и обессмыслили не только их деятельность, но и работу ряда органов системы ООН".

Терроризм киевского режима

  • Запад провоцирует усиление конфликта на Украине, оказывая финансовую, политическую и иную поддержку Киеву, накачивая его оружием, всеми силами поддерживая "созданный им марионеточный режим, который является источником военных и террористических угроз".
  • Киев, не добиваясь успеха на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, "включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру", в том числе даже АЭС - Ленинградскую, Калининскую и Курскую.
  • Отдельно секретарь российского Совбеза в контексте Украины остановился на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. "Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь - американцами".

СНГ и негативная роль Запада

  • Для оправдания своих действий Запад открыто демонстрирует двойные стандарты на территории СНГ. "Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры".
  • "Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности. По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая конституцию".
  • Урегулирование между Азербайджаном и Арменией возможно лишь тогда, когда в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы. "Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий".
  • Запад пытается создать рычаги воздействия на страны Центральной Азии, чтобы разобщить их с Россией. "Речь здесь идет не только о политическом давлении и экономическом шантаже со стороны Запада, включая угрозы вторичных санкций".

Укрепление интеграции

  • Москва, принимая председательство в СНГ в 2024 году, будет стремиться к укреплению интеграции между его участниками. "Тем самым мы внесем свой вклад в безопасное и стабильное развитие наших государств".
 
Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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