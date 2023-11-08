Лавров: Запад ставит целью создать беспорядки в РФ и настроить людей против власти

Глава МИД РФ назвал ложью заявления о том, что санкции не нацеливаются на гражданское население

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить людей против властей страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"Хотя Запад всегда, когда в общем плане обсуждаются проблемы односторонних рестриктивных мер, заверяет клятвенно, что он проводит такую политику, в рамках которой санкции не нацеливаются на гражданское население, - это ложь. Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз, задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", - указал глава дипведомства РФ.

Соответствующую политику Запад проводит во многих странах, подчеркнул он. "Из этой политики, нацеленной на подрыв российской экономики санкциями, подрыв социальной сферы России, ничего не получится, - продолжил Лавров. - Тем, кто имеет опыт, [это] было ясно с самого начала, а сейчас, я думаю, это понятно всем, в том числе и инициаторам санкционных незаконных действий".

По словам главы МИД РФ, адаптивность к санкциям демонстрирует высокую устойчивость, рост валового внутреннего продукта к концу года ожидается в отметке, близкой к 3%. "А у ведущих экономик Европы экономика в минусе. Это для понимания того, по кому больнее всего бьют санкции, которые инспирированы и нагнетаются прежде всего Вашингтоном", - отметил Лавров.