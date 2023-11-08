Лавров: США разоряют Европу, но продолжают покупать у РФ критические материалы и уран

По словам главы МИД РФ, Вашингтон дает заработать своему военно-промышленному комплексу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разоряют своих европейских вассалов, но продолжают покупать у России уран и критические материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"Вашингтон по сути дела разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, - сказал министр. - Он навязал и продолжает навязывать Европейскому союзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан - туда, где базовые издержки меньше, ну и заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы".