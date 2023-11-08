8 ноября, 08:14,
обновлено 8 ноября, 08:25

Лавров: США разоряют Европу, но продолжают покупать у РФ критические материалы и уран

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, Вашингтон дает заработать своему военно-промышленному комплексу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разоряют своих европейских вассалов, но продолжают покупать у России уран и критические материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

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"Вашингтон по сути дела разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, - сказал министр. - Он навязал и продолжает навязывать Европейскому союзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан - туда, где базовые издержки меньше, ну и заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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