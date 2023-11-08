Более 113,5 млн бюллетеней изготовят к выборам президента РФ

Как сообщил член ЦИК Константин Мазуревский, в связи со сложностями, связанными с доставкой бюллетеней на некоторые зарубежные участки, им будет разрешено изготовить бюллетени самостоятельно

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании утвердила проект постановления об изготовлении к выборам президента РФ более 113,5 млн бюллетеней.

Общее количество изготовленных бюллетеней к выборам главы государства составит - 113 млн 574 тыс. 550. Из них 112 млн 676 тыс. 600 бюллетеней будут предназначены для избирательных участков в РФ, 886 тыс. 250 - для зарубежных, 11 тыс. 700 - для избиркомов города Байконур.

"Проект постановления принят единогласно", - озвучила решение комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Как сказал член ЦИК РФ Константин Мазуревский, в связи со сложностями, связанными с доставкой бюллетеней на некоторые зарубежные участки, им будет разрешено изготовить бюллетени самостоятельно. "Данный вопрос проработан с МИД РФ, мы имеем от них письмо, в котором перечислен список государств, где данная мера предлагается", - отметил он, добавив, что таких стран 111.

По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.