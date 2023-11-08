Соглашение РФ и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено

Как сообщили в МИД РФ, документ перестал действовать с 1 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Действие соглашения от 2002 года между правительствами России и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено с 1 ноября. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации.

"1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства Греческой Республики в городе Москве, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года", - указано в сообщении.

В 2022 году визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливали работу в связи с высылкой дипломатов.