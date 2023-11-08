ЦИК принял постановление о формировании избиркома для зарубежных участков

В состав зарубежной территориальной избирательной комиссии войдут девять членов с правом решающего голоса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании приняла постановление о формировании территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая будет руководить деятельностью участков, сформированных к выборам президента РФ за рубежом.

"Принято единогласно", - огласила решение комиссии ее глава Элла Памфилова. Согласно документу, ТИК формируется "для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных" за пределами РФ за исключением города Байконур.

Формированием ТИК займется Центризбирком, контроль за исполнением постановления возложен на зампредседателя ЦИК Николая Булаева. Устанавливается, что в состав зарубежной ТИК войдут девять членов с правом решающего голоса. Сообщение о начале формирования зарубежной ТИК и сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав будет размещено на официальном сайте ЦИК. Предложения по кандидатурам в состав зарубежной ТИК будут приниматься в течение 30 дней после опубликования такого сообщения.

Как отметила глава ЦИК, на данный момент комиссия поставлена в очень сложные условия, так как "примерно полтинник" недружественных стран ввели против России большое количество ограничений. "Со стороны этих стран произошло вопиющее, беспрецедентное ограничение избирательных прав российских граждан. Беспрецедентная высылка наших дипломатов, значительное сокращение посольств и консульств, иных диппредставительств, в которых мы могли организовать максимально либеральное голосование", - сказала она, добавив, что ограничения вводятся при том, что ЦИК полностью открыт, а российское законодательство, связанное с голосованием за рубежом, является "самым либеральным в мире".

Булаев со своей стороны отметил, что с учетом этих обстоятельств количество избирательных комиссий за рубежом будет значительно сокращено, а ЦИК вместе с МИД РФ предстоит большой объем работы, связанной с изготовлением избирательной документации, ее доставкой и организацией голосования. "И я бы хотел, чтобы мы совместно с МИД активно проясняли позицию РФ в части организации голосования за рубежом. Чтобы мы активнее рассказывали о том, какие ограничения внедряются в конкретных странах, чтобы граждане, выезжающие за границу, знали, будет ли у них реальная возможность проголосовать или нет", - сказал он.

По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.