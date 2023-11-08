Путин присвоил звание генерал-лейтенанта полиции главе УТ МВД России по ЦФО

Соответствующим указом это звание президент России присвоил еще пяти сотрудникам ведомства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта полиции начальнику управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрию Гутыре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта полиции Гутыре Дмитрию Васильевичу", - сказано в документе.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено еще пяти сотрудникам ведомства, 21 сотруднику присвоено звание генерал-майора полиции и по одному - генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.

Гутыря назначен на должность весной 2022 года.