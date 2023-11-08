8 ноября, 12:01,
обновлено 8 ноября, 12:26

Путин на встрече с Чжан Юся попросил передать привет Си Цзиньпину

© ТАСС/ Ruptly

Президент России также передал наилучшие пожелания председателю КНР

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

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Российский лидер напомнил, что недавно он сам посещал Пекин. "Сразу же хочу попросить вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас действительно сложились очень дружеские, хорошие личные и деловые отношения. Это дает нам возможность поддерживать стратегический характер наших межгосударственных связей", - отметил глава российского государства.

Обращаясь к Чжан Юся, Путин заверил, что очень рад видеть его в России. "Мы с вами несколько лет назад встречались - по-моему, тоже здесь, в Ново-Огарево. Поэтому у нас с вами хорошая традиция встречаться именно в загородной резиденции российского президента", - с улыбкой заметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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