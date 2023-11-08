Путин на встрече с Чжан Юся попросил передать привет Си Цзиньпину

Президент России также передал наилучшие пожелания председателю КНР

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

Российский лидер напомнил, что недавно он сам посещал Пекин. "Сразу же хочу попросить вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас действительно сложились очень дружеские, хорошие личные и деловые отношения. Это дает нам возможность поддерживать стратегический характер наших межгосударственных связей", - отметил глава российского государства.

Обращаясь к Чжан Юся, Путин заверил, что очень рад видеть его в России. "Мы с вами несколько лет назад встречались - по-моему, тоже здесь, в Ново-Огарево. Поэтому у нас с вами хорошая традиция встречаться именно в загородной резиденции российского президента", - с улыбкой заметил российский лидер.