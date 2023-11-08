Путин заявил, что контакты РФ и Китая в военной сфере приобретают все большее значение

Президент РФ считает особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о возрастающем значении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области. Глава российского государства считает особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе.

"Немаловажное, все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сферах", - сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Что касается военно-технической [области], то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду современные перспективные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", - подчеркнул президент РФ.