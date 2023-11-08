8 ноября, 12:33

Патрушев обсудил с коллегой из Таджикистана обстановку на границе с Афганистаном

На встреча также состоялся обмен мнениями по ситуации в целом в Центральной Азии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой.

"Рассмотрены перспективы взаимодействия России и Таджикистана в сфере безопасности, включая противодействие терроризму и нейтрализацию биологических угроз. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на таджикско-афганской границе и в целом в Центральной Азии", - сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

В завершение встречи состоялось подписание плана сотрудничества между аппаратами советов безопасности России и Таджикистана до 2025 года. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичТаджикистанРоссия
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