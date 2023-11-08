8 ноября, 12:47

Глава Мурманской области назвал слухами сообщения о своей отставке

Полномочия Андрея Чибиса заканчиваются в 2024 году

МУРМАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал слухами сообщения о своей отставке. Об этом он сообщил ТАСС.

Он добавил, что неоднократно говорил о том, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области. "Других планов не строю", - подчеркнул Чибис.

В Telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники появилась информация, что Чибис может уйти в отставку до конца ноября. Аналогичная информация появлялась и месяцем ранее.

Андрей Чибис был назначен врио главы Мурманской области весной 2019 года. Осенью был избран губернатором. Его полномочия заканчиваются в 2024 году. 

Теги:
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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