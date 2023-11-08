В Госдуму внесли законопроект о повышенной пенсионной выплате после 75 лет

Авторы инициативы предлагают начиная с 2024 года поэтапно снижать возраст, по достижении которого устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение палаты законопроект об установлении в РФ повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан старше 75 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Справороссы предлагают начиная с 2024 года поэтапно снижать возраст, по достижении которого устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, с 80 лет до 75 лет. Согласно законопроекту с 2028 года повышенная пенсионная выплата к страховой пенсии по старости будет выплачиваться гражданам, достигшим 75 лет, или инвалидам I группы в размере 100% суммы, предусмотренной статьей закона о страховых пенсиях (4 982 рублей 90 копеек)

По мнению авторов инициативы, реализация проекта "будет способствовать повышению уровня жизни пожилых людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе в связи со снижением жизнедеятельности организма, за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан".

В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация положений законопроекта потребует порядка 520 млрд 377 млн 389 тыс. 465 рублей дополнительных расходов на период с 2024 по 2028 годы. Однако необходимое в таких случаях заключение правительства РФ в пакете документов отсутствует, в связи с чем законопроект может быть возвращен авторам.