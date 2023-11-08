Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана сотрудничество в сфере безопасности

Стороны подчеркнули "неизменность отношений между двумя странами, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

Как сообщают в пресс-службе аппарата СБ РФ, в ходе переговоров коллеги "обсудили приоритетные темы взаимодействия России и Узбекистана в сфере безопасности, подчеркнув неизменность отношений между двумя странами, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга".

В завершение встречи был подписан план сотрудничества аппаратов советов безопасности двух стран на 2024-2025 годы.