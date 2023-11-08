Секретари Совбезов стран СНГ обсудили обеспечение общественно-политической стабильности

Также на повестке дня были вопросы, связанные с практическим взаимодействием стран по линии совбезов в двусторонних и многосторонних форматах, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности государств - участников СНГ на ежегодной встрече, состоявшейся в Москве, обсудили вопросы обеспечения общественно-политической стабильности в условиях роста гибридных угроз. Российскую сторону на мероприятии представлял секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Как сообщают в пресс-службе аппарата СБ РФ, отдельное внимание на встрече было "уделено обеспечению общественно-политической стабильности в условиях роста гибридных угроз, перспективам сотрудничества государств в сфере совместного использования и охраны водных ресурсов, проблемам биологической безопасности".

Помимо этого, на повестке дня были вопросы, связанные с практическим взаимодействием стран по линии совбезов в двусторонних и многосторонних форматах, а также с другими актуальными проблемами международной безопасности в мире и на пространстве СНГ.

В пресс-службе аппарата российского Совбеза отметили, что прошедшая встреча показала открытый и доверительный характер совместной работы высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в странах СНГ, с целью поддержания мира, безопасности и стабильности на пространстве Содружества.