Володин предложил обсудить возможность отмены запрета на пал сухой травы

Спикер Госдумы отметил, что запрет на сжигание травы был введен неслучайно, потому что пал являлся причиной огромного количества пожаров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам проанализировать целесообразность запрета сжигания сухой травы и, в случае необходимости, проработать с МЧС вопрос отмены такого запрета.

"Запрет на сжигание травы был введен неслучайно, потому что [пал] являлся причиной огромного количества пожаров. Поэтому, если сейчас ситуация поменялась, давайте анализировать, потом обсуждать", - сказал Володин в ходе правительственного часа с участием главы МЧС Александра Куренкова, комментируя вопрос депутата Федота Тумусова о возможности отмены запрета пала травы.

Спикер подчеркнул, что задача министерства - исполнять законы, которые принимает Госдума. "Наше право - заняться правоприменительной практикой <...> в режиме диалога с министерством, с региональными органами власти, с муниципальными, встречаясь с избирателями, обсудить эти и другие вопросы", - добавил Володин.

Глава МЧС в ходе правительственного часа сообщил депутатам, что огонь от природных пожаров, вызванных палами сухой травы, уничтожил более 5 тыс. строений на территории 29 населенных пунктов в 2023 году.