8 ноября, 14:40,
обновлено 8 ноября, 14:51
Военная операция на Украине

Источник: ГД 9 ноября обсудит реализацию льгот участникам СВО при зачислении в вузы

Глава профильного комитета палаты по науке и высшему образованию Сергей Кабышев выступит с соответствующим докладом, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг, 9 ноября, заслушает доклад главы профильного комитета палаты по науке и высшему образованию Сергея Кабышева о реализации норм закона, которые предоставляют льготы при зачислении в вузы участникам спецоперации, их детям, а также детям медработников, погибших из-за COVID-19. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате Госдумы.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По решению Совета Думы председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на пленарном заседании 9 ноября в рамках парламентского контроля проинформирует депутатов о реализации закона об образовании в части предоставления особых прав на поступление в образовательные организации высшего образования участникам специальной военной операции, их детям и детям умерших от ковида медработников", - отметил собеседник агентства. 

Теги:
УкраинаРоссияКабышев, Сергей ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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