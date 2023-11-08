Богданов подчеркнул послу Египта необходимость безопасного выезда россиян из сектора Газа

Замглавы МИД России также отметил необходимость наращивания скоординированных усилий в целях скорейшего прекращения огня и увеличения объемов поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов подчеркнул в беседе с послом Египта в Москве Назихом Нагари необходимость обеспечения безопасного выезда из сектора Газа граждан России.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с упором на продолжающееся масштабное противостояние в секторе Газа. С российской стороны была подчеркнута необходимость наращивания скоординированных усилий в целях скорейшего прекращения огня, увеличения объемов поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечения безопасного выезда из него граждан России", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся по просьбе египетской стороны.

В ведомстве информировали, что стороны также обсудили "некоторые практические аспекты дальнейшего развития многопланового российско-египетского сотрудничества".