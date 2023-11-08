8 ноября, 16:01

Путин присвоил ранг полномочного посла директору консульского департамента МИД Климову

Кроме того, ранг чрезвычайного и полночного посланника 1-го класса присвоили заместителю директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Александру Гаппоеву и генеральному консулу РФ в Бонне Алексею Дронову

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла директору консульского департамента МИД РФ Алексею Климову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Климову Алексею Владимировичу - директору консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, ранг чрезвычайного и полночного посланника 1-го класса присвоен заместителю директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Александру Гаппоеву и генеральному консулу РФ в Бонне Алексею Дронову.

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса присвоен советнику-посланнику посольства РФ в Великобритании Александру Гусарову, заместителю директора департамента кадров МИД РФ Василию Кошкину, генеральному консулу РФ в Палермо Сергею Патронову и генеральному консулу РФ в Касабланке Олегу Прохорову. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация