Путин присвоил ранг полномочного посла директору консульского департамента МИД Климову

Кроме того, ранг чрезвычайного и полночного посланника 1-го класса присвоили заместителю директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Александру Гаппоеву и генеральному консулу РФ в Бонне Алексею Дронову

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла директору консульского департамента МИД РФ Алексею Климову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Климову Алексею Владимировичу - директору консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, ранг чрезвычайного и полночного посланника 1-го класса присвоен заместителю директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Александру Гаппоеву и генеральному консулу РФ в Бонне Алексею Дронову.

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса присвоен советнику-посланнику посольства РФ в Великобритании Александру Гусарову, заместителю директора департамента кадров МИД РФ Василию Кошкину, генеральному консулу РФ в Палермо Сергею Патронову и генеральному консулу РФ в Касабланке Олегу Прохорову.