Посол Турции вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, "в том числе в преддверии намеченных на ноябрь межмидовских консультаций и 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Турецкий посол в Москве Танжу Бильгич встретился с замглавы МИД РФ Александром Грушко и вручил ему копии верительных грамот в связи с началом дипломатической миссии посла в России. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгича в связи с началом его дипломатической миссии в Москве. Танжу Бильгич вручил копии верительных грамот и отзывных грамот своего предшественника на этом посту", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, "в том числе в преддверии намеченных на ноябрь межмидовских консультаций и 18-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству". Дипломаты также обсудили международные темы.