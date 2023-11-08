Путин наградил орденом Почета посла РФ в Нидерландах

Александр Шульгин был удостоен награды "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Нидерландах, постпреда РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, Шульгин удостоен награды "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу". Этой же награды удостоился чрезвычайный и полномочный посол в отставке Андрей Крутских.

Орденом Дружбы был награжден замдиректора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Алексей Соколов. Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени удостоились директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, первый секретарь департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Заур Гусейнов, генконсул РФ в Басре (Ирак) Максим Литвинов и замдиректора департамента государственного протокола МИД РФ Александр Прусов.