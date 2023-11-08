8 ноября, 17:04,
обновлено 8 ноября, 17:22
Визит Путина в Казахстан

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана отношения стран в контексте визита Путина

Как заявили в российском МИД, обмен мнениями Сергея Лаврова и Мурата Нуртлеу "прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в Астане вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в республику.

"8 ноября в Астане министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел беседу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "обмен мнениями прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере".

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияНуртлеу, Мурат АбугалиевичВизит Путина в Казахстан
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