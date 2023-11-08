Медведев уверен, что прием Украины и Молдавии в ЕС "обескровит" Европу

Зампред Совета безопасности РФ считает, что Киев и Кишинев, "став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина и Молдавия в случае принятия в ЕС быстро "обескровят и обезжирят" Европу.

"Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", - написал он в Telegram-канале, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Киевом и Кишиневом о приеме их в ЕС.

Как считает Медведев, очевидно, что Украина и Молдавия, "став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков". "А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса", - констатировал он.