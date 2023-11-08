8 ноября, 17:36,
обновлено 8 ноября, 17:53

Медведев уверен, что прием Украины и Молдавии в ЕС "обескровит" Европу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ считает, что Киев и Кишинев, "став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина и Молдавия в случае принятия в ЕС быстро "обескровят и обезжирят" Европу.

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"Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", - написал он в Telegram-канале, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Киевом и Кишиневом о приеме их в ЕС.

Как считает Медведев, очевидно, что Украина и Молдавия, "став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков". "А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса", - констатировал он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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