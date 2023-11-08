Успехи в борьбе с онкозаболеваниями и помощь заемщикам. О чем Путин говорил с министрами

Борьба с онкологическими заболеваниями, качество медицинского оборудования и защита заемщиков обсуждались в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Начиная встречу в онлайн-формате, глава государства рассказал о своей поездке в центр имени Дмитрия Рогачева, где в том числе лечат детей с онкологическими болезнями. Он поблагодарил Минздрав за внимание к работе этого учреждения и отметил, что отдельно обсудит связанные с ним вопросы с главой министерства Михаилом Мурашко.

ТАСС собрал основные темы, поднятые на встрече.

Борьба с онкологическими заболеваниями

Как сообщил Мурашко, смертность россиян от новообразований с начала реализации в 2019 году соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. "Ситуация в онкологии кардинально, конечно, изменилась в последние годы в плане доступности, в плане эффективности лечения, благодаря вашему вниманию", - сказал Путину министр.

По его словам, в 2023 году в стране зарегистрировали более 45 отечественных противоопухолевых препаратов, а сейчас идут клинические исследования более 100 лекарственных средств.

Президент назвал снижение смертности лучшим показателем эффективности работы в этой сфере и поручил не снижать темпы работы. Он подчеркнул необходимость создания системы помощи онкологическим больным в новых регионах, отметив, что "когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане". "Систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому", - отметил Мурашко.

Оборудование и лечебное питание

Заслушав доклады Мурашко и вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, Путин поручил решить проблему нехватки специализированного лечебного питания. "В данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", - сказал президент.

Он также отметил, что от отечественных производителей медицинского оборудования "нужно добиваться качества", им "нужно обеспечить рынок". Говоря о "тяжелом оборудовании" глава государства обратился к Мантурову: "В наших медцентрах-то его не видно".

Тот отметил, что потребность больниц в рентгенологическом оборудовании закрыта почти на 100%, а чтобы компенсировать "ряд номенклатур, которые не производятся", реализуется проект по масштабированию серийного выпуска 16 видов техники.

Помощь должникам

Министр экономического развития Максим Решетников и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказали на совещании о новых механизмах защиты заемщиков. По словам главы ЦБ, регулятор довел до банков обновленные рекомендации по процедуре внесудебного банкротства. Новый закон снижает минимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства до 25 тыс. рублей и повышает максимальный до 1 млн.

Как отметила Набиуллина, эта процедура проста и удобна для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. При этом необходимо, чтобы люди знали и о других механизмах решения проблем, с которыми они могут столкнуться при кредитовании, чтобы минимизировать риск банкротства, добавила она.

Глава ЦБ также обратила внимание на необходимость законодательно усилить защиту россиян, использующих сервисы рассрочки, которые пока не попадают под регулирование: "То есть человек ничем не защищен, в том числе в вопросе объемов неустоек, пени и так далее". "Я не против, вы с правительством доработайте, пожалуйста", - ответил Путин.

Защита памятников

В разговоре с министром культуры Ольгой Любимовой президент поручил ускорить реставрацию объектов культурного наследия - 16% из 154 тыс. таких памятников находятся в неудовлетворительном состоянии. "Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей [памятников] в хозяйственный оборот", - сказал Путин, отметив, что ждет от главы Минкультуры доклада по этой теме.

Он также заинтересовался представленными Любимовой планами министерства по использованию механизма льготных кредитов на восстановление объектов культурного наследия. "По ходу дела, реализации этого плана, этого проекта, через полгодика доложите, что там происходит, чтобы если что внести какие-то коррективы, чтобы к концу года была динамика заметная и положительная", - поручил глава государства.

Налоговый вычет за спорт

Министр спорта Олег Матыцин предложил использовать возможности портала госуслуг для проактивного получения россиянами налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. "Предлагаемый подход позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг и доступность социального налогового вычета", - подчеркнул он.

По его словам, с 2022 года, когда жители страны получили возможность получать такой вычет, заявители потратили 5 млрд рублей, и сейчас им планируется вернуть почти 0,64 млрд.