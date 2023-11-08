Сальдо считает, что одесский суд вынес ему приговор под давлением

Губернатор Херсонской области считает, что судья делает то, что ему предписано сторонниками президента Украины Владимира Зеленского

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что одесский суд, ранее заочно приговоривший его к 15 годам лишения свободы, действовал под давлением. Глава региона акцентировал внимание на боевике, который, как следует из видеозаписи заседания, стоял рядом с судьей.

"Посмотрел ролик с заседания одесского суда, в котором судья зачитывает постановление о присуждении мне 15-летнего срока содержания в тюрьме вместе с конфискацией имущества и всего того, что с этим связано. Глядя на него (судью - прим. ТАСС), можно сразу определить, с каким потухшим взглядом он это делает <…>. Рядом стоит боевик, поэтому судья ничего другого сделать не может. Он делает то, что ему предписано [сторонниками президента Украины Владимира] Зеленского. О каком правосудии можно вести речь, если там принимаются такие решения?" - сказал Сальдо в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

9 октября украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, предъявила Сальдо обвинения в финансировании региональной службы безопасности, которую Украина сочла "не предусмотренным законом вооруженным формированием". Также губернатору региона предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

В конце сентября 2022 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Сальдо обвинения в коллаборационизме за организацию референдума в Херсонской области, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за вхождение в состав РФ. Уже в начале октября политик был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. В августе этого года украинские власти заявили о конфискации активов Сальдо. Сам губернатор отмечал, что вернется в свой дом в подконтрольном сейчас Киеву Херсоне после его освобождения российскими силами.