Постпредство РФ отметило отсутствие прогресса по ближневосточной резолюции в СБ ООН

Ее предложили 10 непостоянных членов Совета безопасности всемирной организации

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН пока не достиг прогресса в согласовании текста ближневосточной резолюции, предложенной 10 непостоянными членами Совбеза. Об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Насколько мне известно, его нет", - сказал он в ответ на вопрос о каком-либо прогрессе по ближневосточной резолюции.

В свою очередь на вопрос о работе над резолюцией в СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что "странам, которые отказываются согласиться на режим прекращения огня, нужно подумать дважды".

В октябре Совбез ООН рассматривал четыре проекта резолюций по палестино-израильскому конфликту, однако не смог принять ни одного из них. В настоящее время новый документ разрабатывают 10 непостоянных членов СБ. Он, как ожидается, вберет в себя несколько положений из предыдущих проектов резолюций по этому вопросу.